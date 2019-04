Sujeto intenta asesinar a expareja frente a su hijo (VIDEO)

Anya Cerrón pasó uno de los peores momentos de su vida luego que su expareja irrumpiera en su vivienda en SMP e intentara asesinarla. La mujer contó, además, su historia y pide ayuda, pues teme por su vida.

Gianfranco Venegas Cotillo es acusado por violencia e intento de feminicidio. La mujer contó a América Noticias que ella se encontraba en su casa y él intentó axfisiarla frente a su hijo.

No sería la primera vez que Venegas la maltrata. Ya tiene una denuncia en el 2016, pero solo le prohibieron acercarse, medida que ha roto en varias oportunidades, según cuenta la mujer y frente al último incidente el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte solo le dio medidas de reflexión.

Ella contó que está viva gracias a su vecino, quien tuvo que romper la puerta para poder salvarla. Si bien la policía lo detuvo, el sujeto sigue libre. La mujer mostró, además, cómo él la acosa en redes sociales y mensajes de texto.

"Tengo miedo que me pase algo, si a mí me pasa algo mi hijo no tiene con quien quedarse", señaló entre lágrimas la mujer.

