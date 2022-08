El alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, aseguró que no se va a fugar del país y que se va a someter a las investigaciones que realice la fiscalía en su contra por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada y organización criminal.

Durante su participación en la audiencia donde se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, Medina Guerrero señaló que se mantendrá en el país mientras duren las indagaciones.

“Yo siempre me voy a someter a todas las investigaciones que me pueda hacer el Ministerio Público, en ningún momento me voy a fugar de este país, porque soy peruano, soy anguiano, soy chotano y soy cajamarquino. No tengo propiedades ni mucho menos familiares en París, en España, como otros prófugos”, señaló.

“Como todo peruano, si he cometido alguna injusticia o delito, estaré al servicio de la justicia y me pondré a disposición, pero tampoco quiere que se viole mi derecho de presunción de inocencia”, agregó.

Seguidamente, el alcalde de Anguía rechazó la hipótesis de la Fiscalía que lo sindica como el operador de una organización criminal que lideraba el presidente de la República, Pedro Castillo

“Quiero recalcar que por los diferentes medios de comunicación se menciona que soy el operador y cajero del señor Pedro Castillo. Yo no soy cajero ni mucho menos operador de nadie. Yo lo único que hago es gestión y trabajar para mi distrito, y quiero hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año”, sostuvo.

23 años de prisión

Durante sus alegatos para sustentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva, el fiscal Jorge García Juárez detalló que el burgomaestre se enfrenta a una pena mínima de 23 años de prisión si es hallado culpable de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

Explicó que el delito de lavado de activos tiene una pena mínima de 8 años; el de colusión agravada bajo una organización criminal, 15 años; y el de organización criminal, 8 años de prisión efectiva.

