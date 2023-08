Luego que la congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien reside hace meses en Estados Unidos, pidió nuevamente licencia personal por 60 días, el parlamentario Alejandro Cavero calificó esta solicitud como una “conchudez”.

Alejandro Cavero (Avanza País) fue abordado por la prensa y se le consultó sobre este pedido de su colega: “A mi sinceramente y, disculpen la expresión, me parece una conchudez. Me van a disculpar, es una falta de respeto hacia los representantes que le han dado la confianza para trabajar”, dijo.

“Largarse a Estados Unidos a ver sus temas familiares, desatender sus funciones como parlamentaria es una falta de respeto hacia sus electores. Yo creo que eso tiene que ser investigado por la Comisión de Ética”, añadió.

Cavero enfatizó que el caso de Digna Calle es incluso hasta una falta inconstitucional. “No puede dejar botada sus funciones y decir que no importan que no me paguen. Eso finalmente es dejar de lado su trabajo y siempre he dicho que es hasta una infracción inconstitucional”, precisó.

“No puede dejar botado su curul para ir a ver sus negocios. La Comisión de Ética hace tiempo debió haber investigado esto de oficio”, acotó Cavero, quien recomendó a los votantes que a la próxima escojan bien a sus representantes.

Sobre el presidente del Congreso

Por otro lado, Alejandro Cavero se mostró a favor de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ponga su cargo a disposición si se comprueba que cometió una falta.

“Me parece positivo que siempre ante cualquier cuestionamiento, los funcionarios públicos, autoridades se pongan a disposición. Eso no significa culpabilidad sino un deber frente a cualquier tipo de cuestionamiento”, expresó.

“Yo le tengo respeto al congresista Soto y hay que esperar cómo ejerce su cargo como presidente del Congreso”, finalizó.