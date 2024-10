Al estilo del dictador Alberto Fujimori antes de ser condenado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, el expresidente Alejandro Toledo gritó ayer “¡soy inocente!” frente a la imputación de recibir coimas de Odebrecht y, al borde de un supuesto llanto, con tono plañidero, suplicó que el tribunal que lo juzga no lo envíe tras las rejas.

MÁS INFORMACIÓN : Hieren a sobrino de congresista, esquirla de bala lesionó al niño de 6 años

En su desesperación para no acabar condenado a prisión, que por lo visto en juicio es muy probable, Toledo habló de su vida, de su salud, y atacó al fallecido Josef Maiman, quien le pagó cuotas de la hipoteca de su residencia de Camacho, en La Molina.

MÁS INFORMACIÓN : Alberto Fujimori murió el mismo día que Abimael Guzmán y sin pagar ni 1 sol de reparación civil

Al respecto, el Poder Judicial anunció que el adelanto de la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el caso de la Carretera Interoceánica Sur se dará a conocer este lunes 21 de octubre, tras haberse escuchado los alegatos de los acusados y con ello, concluir el juicio.





Pide quedar en casita

“Tengo cáncer, problemas en el corazón y, en pocos meses, voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa (...) Por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, exclamó en su alegato en el caso Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

Ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, integrado por los jueces Zaida Pérez, Inés Rojas y Richarth Quispe, el exmandatario culpó del cobro de coimas a quien fue su amigo Josef Maiman, a quien, acaso porque estás muerto y no puede defenderse y ratificar que intermedió en la coimas para Toledo, calificó de “gánster a nivel internacional, con corbata y avión propio”.

Alejandro Toledo se defiende para evitar que lo condenen a prisión.





Habla de “historia”

“Que la historia me juzgue, no voy a entrar en más detalles (…) En este tema en que estoy me han metido sin saber por qué”, aseveró el expresidente.

Con elementos probatorios, el fiscal José Domingo Pérez pidió 20 años y 6 meses de prisión para Toledo, por colusión y lavado de activos, a haber recibido coimas por 35 millones de dólares de Odebrecht como soborno para adjudicarle, como sucedió, las obras del citado proyecto.





Voz de abogado

El abogado Roberto Su sostiene que su patrocinado es inocente de todos los cargos. “No hay ninguna participación del señor Alejandro Toledo, no hay ninguna prueba, no ha probado el Ministerio Público que el señor Toledo haya tenido algún grado de participación en la elaboración de los contratos: Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4. Es decir, se trata simplemente de una argumentación que no tiene fundamentos”, argumentó.





TE PUEDE INTERESAR