Cuestionamientos jurídicos de fondo recibieron los intentos que, desde los frentes judicial y político, realiza el expresidente Pedro Castillo para ser excarcelado del penal del fundo Barbadillo, donde purga su condena por el delito de conspiración para rebelión tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Walter Ayala, abogado del exmandatario, presentó un habeas corpus para pedir la “libertad inmediata” de su patrocinado.

Nulidades

Ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, sustentó su acción en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluye que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria” y careció de base legal.

Ayala planteó también la nulidad de las actuaciones judiciales contra el exjefe de Estado, tales como la prisión preventiva de 18 y 36 meses que fueron dictadas, así como la sentencia en primera instancia de 11 años de cárcel que hoy purga.

Abogados

El abogado constitucionalista Ángel Delgado afirmó que tal habeas corpus para Pedro Castillo no tiene viabilidad, carece de asidero, por lo que debe ser rechazado por el Poder Judicial.

Recalcó que el informe de la Comisión de la ONU no tiene carácter vinculante, “no obliga al Perú a nada”, y se busca crear las condiciones para un indulto ilegal.

¿Desestimado?

También en Canal N, el abogado penalista César Nakazaki pronosticó que habeas corpus para liberar a Pedro Castillo será desestimado.

Además, señaló que el expresidente no podría ser indultado al incumplir los requisitos, incluido tener una condena firme.

El informe del grupo de trabajo de la ONU “es una opinión, pero no es una resolución de la asamblea general”, al considerar que “es una lástima que le hayan dado (a Pedro Castillo) la información incompleta”.