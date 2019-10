El excongresista Albeto de Belaúnde fue uno de los primeros en decirle adiós la parlamento tras su disolución, decisión tomada por el jefe de Estado, Martín Vizcarra

Después de una semana de la crisis política, Alberto de Belaúnde volvió a su despacho en jean y zapatillas para recoger uno de sus objetos más valioso: el cuadro de su abuelo.

En entrevista con ATV Noticias, Albeto de Belaúnde lamentó no haber podido culminar con los proyectos de ley en los que estaba trabajando, sin embargo se siente orgulloso y tranquilo al saber que en las calles no lo insultan ni le tiran conos.

“Yo creo que nunca hemos visto un Congreso como este ni en las peores épocas del fujimorismo (...) es de locos. Dicen que es una dictadura, pero por otro lado piden resguardo policial. ¿Pides resguardo a esa supuesta dictadura?”, dijo.

Ahora Albeto de Belaúnde piensa volver a las aulas de la universidad para dictar clases de Derecho y espera estudiar una maestría en Gestión Pública. Además, espera escribir un libro y planear su boda con su novio en Argentina, donde ya es legal.

Albeto de Belaúnde no descarta volver a la política porque no existen expolíticos. “Veremos a dónde me lleva la vida”, finalizó.