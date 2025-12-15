Se aprobó otro aumento de remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del incremento de sueldos y pensiones en cuatro tramos que culminará con su última fase en julio de 2026.

El Decreto Supremo 292-2025-EF señala que este aumento para oficiales, suboficiales y técnicos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la PNP corresponde a la tercera fase del incremento señalado.

En la cúspide de la pirámide salarial de los oficiales están los generales de división (Ejército), vicealmirantes (Marina) y tenientes generales (Fuerza Aérea y PNP) a S/11,659.28, sin incluir otros beneficios.

Extremo

En el otro extremo están los subtenientes y los alféreces con S/2998.77.En los suboficiales, un técnico jefe superior (Ejército), técnico superior primero (Marina), técnico superior (FAP) y suboficial superior PNP ganarán S/3629.53.

El menor sueldo, de S/2687.67, será de suboficiales y oficiales de mar de tercera.

A los sueldos para militares y policías se suman bonos, estos últimos reservados solo para el personal en actividad.

Beneficiados

El incremento salarial beneficia a más de 180,000 efectivos en actividad y a unos 140,000 pensionistas.

Además, por el Decreto Supremo 294-2025-EF se transfirió más de S/ 88.6 millones a favor del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para financiar el pago de las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.