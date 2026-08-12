La Junta de Portavoces del Senado distribuyó ayer las presidencias de sus 12 comisiones y cuatro de ellas, que dictan normas clave y regulan la relación con el Ejecutivo, quedaron en manos de la bancada gobiernista de Fuerza Popular.

Aunque ello debe confirmarse en el Pleno del Senado, el acuerdo ya existe y es firme.

Oficialismo

El fujimorismo presidirá las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (que ve cambios en la Carta Magna); de Inteligencia; de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción (que evaluará si los decretos legislativos del Gobierno deben o no ser derogados); y Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República (sobre fondos para entes estatales).

El oficialista Renovación Popular presidirá las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Justicia y Derechos Humanos.

Oposición

Juntos por el Perú presidirá tres: las comisiones de Ética Parlamentaria, de Procedimientos Especiales y de Gestión del Estado y Contraloría.

La Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo será presidida por Obras; mientras que Ahora Nación liderará la de Economía, Medio Ambiente y Defensa de Consumidor.

Otros más

Por último, Buen Gobierno recibe la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Heber López (Obras) presidirá la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, cuyos portavoces hoy miércoles definen sus comisiones a partir de las 11 de la mañana.