La Junta de Portavoces del Senado repartió presidencias de sus 12 comisiones parlamentarias.
La Junta de Portavoces del Senado repartió presidencias de sus 12 comisiones parlamentarias.

La Junta de Portavoces del Senado distribuyó ayer las presidencias de sus 12 comisiones y cuatro de ellas, que dictan normas clave y regulan la relación con el Ejecutivo, quedaron en manos de la bancada gobiernista de Fuerza Popular.

Aunque ello debe confirmarse en el Pleno del Senado, el acuerdo ya existe y es firme.

Oficialismo

El fujimorismo presidirá las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores (que ve cambios en la Carta Magna); de Inteligencia; de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción (que evaluará si los decretos legislativos del Gobierno deben o no ser derogados); y Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República (sobre fondos para entes estatales).

El oficialista Renovación Popular presidirá las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Justicia y Derechos Humanos.

Oposición

Juntos por el Perú presidirá tres: las comisiones de Ética Parlamentaria, de Procedimientos Especiales y de Gestión del Estado y Contraloría.

La Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo será presidida por Obras; mientras que Ahora Nación liderará la de Economía, Medio Ambiente y Defensa de Consumidor.

Otros más

Por último, Buen Gobierno recibe la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Heber López (Obras) presidirá la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, cuyos portavoces hoy miércoles definen sus comisiones a partir de las 11 de la mañana.