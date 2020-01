Beto Ortiz: “El día que Vizcarra se quede sin políticos que encarcelar, se queda sin guión”

El periodista Beto Ortiz entrevistará a diferentes candidatos al Congreso, previo a las elecciones del 26 de enero donde elegiremos a los nuevos integrantes del Congreso.

-Faltan tres semanas para las elecciones y se conoce casi nada de las propuestas de los más de dos mil candidatos. ¿Sientes que el pueblo va a elegir a ciegas a los nuevos congresistas?

Dos mil candidatos y ninguna idea, ¿no? Yo nunca he visto unas elecciones más anodinas, más aburridas y más estúpidas que estas. Si votar no fuera obligatorio no iría a votar nadie, ni los parientes de los candidatos. Nadie.

-¿Qué te parece el regreso de Martha Chávez? Tiene el número 1 y prácticamente será reelegida.

Martha Chávez es la representante de una vigorosa corriente de pensamiento mágico que está más en boga que nunca en este país de sectas apocalípticas, cacerías de brujas e histeria colectiva. Obtendrá un huevo de votos, obviamente.

-¿Crees, como Rosa Bartra, que el gobierno enseña a las niñas que empoderarse es masturbarse? ¿Qué opinión tienes en general sobre esta excongresista?

Discrepo risueñamente con la buena "Rosita". No hace falta que el Estado te dé una mano para aprender a masturbarte correctamente. Para eso basta y sobra el internet. Y más que poder, yo diría que el mayor beneficio de la masturbación es una absoluta independencia. ¿Este gobierno enseña a masturbarse? No, no, no. Yo no creo que este gobierno le enseñe a nadie, nada.

-¿Consideras que Keiko Fujimori debería estar en prisión preventiva o piensas debe llevar el proceso judicial en libertad?

Este gobierno necesita seguir liberando políticos opositores para así poder volverlos a meter presos en los próximos capítulos de la telenovela. El día que Vizcarra se quede sin políticos que encarcelar, se queda sin guión y esta zonza y previsible producción de Netflix les tiene que durar todavía año y medio más. ¡Año y medio! Échale pluma. Encarcelar, encarcelar, encarcelar. Es lo que mejor le sale, lo único que el hombre sabe hacer, la única “obra” por la que -en los libros de historia- será recordado.

