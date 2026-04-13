De acuerdo con el sondeo a boca de urna realizado por la empresa Datum Internacional, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 16,5% de los votos durante las Elecciones Generales 2026 realizadas este domingo 12 de abril.

Mientras que Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ocupó el segundo lugar con el 12,8% de los votos válidos. De confirmarse esta tendencia en los resultados oficiales que dé a conocer la ONPE, ambos candidatos disputarán la segunda vuelta electoral en el mes de junio.

El tercer lugar, de acuerdo al sondeo a boca de urna de Datum Internacional, es ocupado por Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 11,6% de votos, mientras que Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, alcanzó el 10,5%.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, logró el 10% de los votos, seguido de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 8,6% y Carlos Álvarez, de País para Todos, alcanzó el 7,1% de las adhesiones.