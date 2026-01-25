No ubicar a un interno en el penal Ancón I, donde los registros señalaban que estaba en el pabellón 2 y luego en el 4, y al no ser encontrado se dijo que había sido trasladado a Challapalca (Tacna), donde tampoco pudo confirmarse su presencia, causó ayer indignación en el presidente José Jerí durante una visita inopinada a la prisión.

Extorsionadores delataron al reo que los dirigía y no se le ubicó. Este desorden es “un factor que facilita la continuidad del crimen”, indicó Jerí.

Falta de control interno y desorden en Ancón I permitió confirmar el caos del sistema penitenciario del Perú.

Caos en el penal

“Lo ocurrido en Ancón I refleja un problema estructural en la gestión del INPE que compromete directamente la seguridad ciudadana. Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron respecto a su traslado, la responsabilidad institucional resulta ineludible. En ese escenario, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen desde los propios establecimientos penitenciarios”, sostuvo Jerí.

Reestructuración

En tal sentido, el presidente Jerí recalcó que “frente a esta realidad, la reestructuración integral del INPE resulta urgente e impostergable”.

“Sin un sistema penitenciario ordenado, con control efectivo, registros confiables y responsabilidades claramente definidas, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que lidera el Gobierno queda incompleta. Ese escenario exige cambios inmediatos”, enfatizó el mandatario.