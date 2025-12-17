Aunque no se descarta que ya fugó del país, alertado de que se iba a ejecutar una orden de detención preliminar en su contra, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo Salas, es buscado por la Policía para capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Humberto Abanto, abogado del presunto cabecilla de la organización criminal “Los socios del Callao”, apeló la orden de detención por 15 días y el allanamiento de inmuebles de su cliente.

¿Sin pruebas?

Indicó que se ordenó la detención sin existir un “elemento probatorio” de riesgo de fuga y se negó a dar la ubicación del médico que se hizo famoso por buscar en el Colca (Arequipa) a su hijo Ciro, quien apareció muerto.

Abanto se limitó a declarar que el gobernador se encuentra “a buen recaudo”.

¿Ayuda?

A su turno, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, descartó que su institución haya filtrado información para que Castillo-Rojo escape.

Aseveró que “sería paradójico, totalmente incongruente, de que la misma Policía, que trabaja de manera muy reservada y pide la detención”, facilite a evasión del investigado por los supuestos delitos de organización criminal y colusión agravada.

¿Escapó?

Arriola no descartó que el investigado esté ya fuera del país, tras encontrarse no ha habido desde hace cuatro días, aunque la búsqueda continúa por parte del ente policial para dar con su paradero a nivel nacional.

En tanto, Edita Vargas asumió como nueva gobernadora del Callao tras la suspensión de Ciro Castillo-Rojo que ordenó el consejo regional.