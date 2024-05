La parlamentaria Margot Palacios, vocera de la bancada de Perú Libre, admitió haber firmado la solicitud del aumento de la asignación por función congresal en más de S/ 3.000 porque el documento no mencionaba un aumento, sino una “revisión y actualización”.

La congresista explicó que la decisión de respaldar ese aumento fue respaldada por su grupo parlamentario y resaltó que el acuerdo no especificaba en qué consistía exactamente la actualización.

“El documento no dice aumento o incremento, dice actualización de –según entiendo- un presupuesto que tiene el Congreso de la República para que se revise y actualice. El texto dice así, no dice que se va a aumentar”, dijo en diálogo con Canal N.

“Ese fue el documento que se firmó. No pedí, sino que fue por acuerdo de bancada, como han firmado otros voceros. Se señalaba que se iba a revisar, pero más no se nos señalaba en qué cosa específicamente consistía”, acotó.

La portavoz de Perú Libre precisó que durante la reunión de la Junta de Portavoces se acordó respaldar una solicitud de reconsideración sobre el asunto, sin embargo, más tarde se indicó que la decisión final quedaba en manos exclusivas de la Mesa Directiva.

“Señalamos que íbamos a rectificar y respaldar la propuesta que hizo otra bancada de poner a reconsideración, pero en la Junta de Portavoces se señaló que es una decisión exclusiva de la Mesa Directiva”, sostuvo.

“Es un acuerdo de bancada, yo no me dirijo sola, sino ha sido una reunión de bancada. Se nos dijo que iban a revisar y actualizar, no expresamente tal como se detalla un aumento”, acotó.

Cabe recordar, la Mesa Directiva del Congreso Nacional decidió aumentar, a partir de la segunda parte del periodo anual de sesiones 2023-2024, la asignación mensual por función congresal. Este es el pago que los parlamentarios reciben por su trabajo legislativo, el cual aumentará de S/7.617.20 a S/11.000. En otras palabras, el incremento será de S/3.383.

Declaraciones de la congresista Margot Palacios. (Video: Canal N)