La congresista Elizabeth Medina Hermosilla, perdió el control frente a unos manifestantes que están en contra de la ley forestal de la cual es autora. La multitud frustró la audiencia que tenía programada realizar ayer miércoles a las 10:00 a. m. en el auditorio de la Cámara de Comercio de Huánuco para dar a conocer alcances sobre la Ley 31973 que modifica la Ley 297637 Ley Forestal y Fauna Silvestre.

Frente a los protestantes que increpaban al decirle “traicionera”, “vende patria”, “fuera de Huánuco”, “no te queremos”, entre otras expresiones, Elizabeth Medina les confrontó gritándoles que “la ley se respeta” al tiempo de ser resguardada por un contingente policial. Desafiante, la parlamentaria caminó desde la Plaza de Armas de la ciudad hasta la Cámara de Comercio, donde los manifestantes tomaron el local y no la dejaron entrar.

En todo momento la parlamentaria, airada, les respondía a las personas que gritaban en contra de la ley. La legisladora estuvo acompañada por los efectivos policiales hasta llegar a su cede de enlace, donde dio declaraciones a los periodistas.

Elizabeth Medina en Huánuco. (Video: Tik Tok)

Culpa a sus enemigos políticos

“Ya conocemos quiénes son los que están en contra de los hermanos agricultores, son gente pagada (manifestantes), no hay ningún agricultor, me acaban de informar que fueron pagados, presuntamente por el gobernador regional Antonio Pulgar, porque no le gusta que le fiscalicen, a Huánuco no se le roba”, expresó enérgicamente.

“Si ahora me dicen traicionera, yo les llamo a un debate. Justamente para eso era la audiencia pública para desenmascarar a estos señores que difaman y mienten, a esos que dicen que la ley es deforestadora. Ahora voy a convocar a todos los agricultores de la región Huánuco, para que ellos defiendan y encaren que son beneficiarios de esta ley”, dijo.

Asimismo, les increpó a los ambientalistas citando: “dónde han estado cuando deforestaban todo Loreto y hubo el derrame de petróleo de Repsol, porque los ambientalistas ganan millones de soles por consultorías. Voy a resistir hasta lo último. No voy a derogar esta ley”, sentenció.

Entre los manifestantes, se pudo notar la presencia de varios trabajadores de las diferentes áreas del Gobierno Regional de Huánuco, protestando, tomando fotos y haciendo videos.