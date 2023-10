La congresista y también tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), consideró que fue una mala decisión acudir a la fiesta, realizada por el exparlamentario Paul García, que terminó en balacera y una persona fallecida en Lince.

“Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría. Fue una mala decisión que no lo volvería a repetir porque lógicamente yo sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercana a mi. Me retiré a una hora prudente y al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra; al cual estimo y forma parte de la Mesa Directiva. Nunca me hubiera imaginado esta situación tan trágica que ha pasado”, expresó Amuruz a la prensa.

La legisladora dijo que no conoce a los hermanos Pedro y Abel Valvidia García, ambos vinculados en la muerte de Christian Tirado. “No los conozco. He visto que han querido vincularme a esta familia, pero yo los desconozco”, aclaró.

“Realmente, lo que puedo decir es que sé que es un amigo de Paul. Tampoco puedo manejar las personas que acuden a una reunión. Yo no puedo estar consultándole a todas las personas que antecedentes tienen para si quiera reunirse conmigo o tomarte una foto”, añadió.

De lado, la parlamentario manifestó que la hermana de Paul García no labora en ningún cargo de confianza dentro del Parlamento.

“Yo me he enterado por la prensa todo este tema mediático. Hago un llamado al jefe del área correspondiente que, si de ser y haber un tipo de conflicto, pues que tome las medidas correspondientes y necesarias. Ella no trabaja para ningún cargo de confianza. Las contrataciones las supervisa el área administrativa del Congreso”, recalcó.