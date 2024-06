Rechazo hasta de sus aliados que respaldan al Gobierno y bloquean mociones de vacancia recibió ayer que se considere una reforma constitucional para permitir la reelección de la presidenta Dina Boluarte, tal como en la víspera puso sobre la mesa el ministro de Educación, Morgan Quero.

Tal es el papel de escuderos de Boluarte, que vienen cumpliendo sus ministros, como si uno deseara serlo más que el otro, que incluso legisladores que apoyan al actual régimen -que tiene paupérrimo respaldo popular- reaccionaron en contra de la eventual reelección de la presidenta.

Este Congreso ha modificado decenas de artículos de la Constitución, pero no está dispuesto a hacerlo para que Boluarte pueda ser reelegida, como deslizó Morgan Quero, defensor incondicional de la presidenta. Morgan Quero dijo en la víspera que en el Gobierno “reflexionan” sobre una eventual reelección, tras aprobarse en el Congreso para autoridades regionales y municipales.





¡Es un “Felpudini”!

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) opinó que “los ministros deben dejar de ser sobones” de la presidenta y más bien “trabajar”, a la vez que calificó de “broma” plantear la reelección de Boluarte que “tiene 5 % de aprobación”.

Tras indicar que es un “mamarracho” lo dicho por Morgan Quero sobre la reelección, lo calificó al titular de Educación de “Felpudini”, al recordar al personaje cómico de un servil adulador que tan bien interpretaba el actor Rodolfo Carrión.

Recalcó que no es meritorio “hacer de Felpudini de la presidenta”, porque Morgan Quero al mencionar a posibilidad de la reelección de Boluarte “se pasó de la línea”.





Es una locura

El legislador no agrupado Carlos Anderson propuso practicar una prueba psicológica a quienes plantean el “ridículo” de la reelección y los llamó “locos” por querer la continuidad de Boluarte en “un mundo que no existe”, ya que el Perú no la quiere como mandataria, tal como reflejan los últimos sondeos de opinión.

Para Roberto Chiabra (APP) hablar de reelegir a Boluarte es cosa del Día de los Inocentes, algo descartado.

Sin embargo, este legislador no modificó su postura de blindaje a la mandataria, al insistir en que ella debe permanecer en el poder hasta julio de 2026, en postura similar a la de Fuerza Popular.





Ven una broma

A su turno, el congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandro Aguinaga afirmó que plantear una norma para reelegir a Boluarte solo causaría burlas de la gente, aunque defendió su permanencia en el poder hasta julio de 2026.

Según Eduardo Salhuana (APP) la reelección presidencial no es tema para debatir por la coyuntura política y Arturo Alegría (FP) dijo que no procede.





