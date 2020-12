El pleno del Congreso otorgó este jueves 3 de diciembre el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Violeta Bermúdez. Por 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la representación nacional aprobó el voto de investidura al Consejo de Ministros presidido por Bermúdez Valdivia, luego de más de cinco horas de debate.

Las bancadas parlamentarias retiraron a sus oradores para votar por la confianza al gabinete, luego de que su titular se presentara ante el pleno para solicitar la investidura.

La primera ministra leyó un discurso durante poco menos de una hora para solicitar el voto de confianza del pleno del Congreso, dos semanas después de haber asumido el cargo dentro del Ejecutivo como parte del gobierno de Francisco Sagasti.

En su mensaje, no solo había precisado los lineamientos generales que tendrá el Ejecutivo, sino que expresó la importancia de atender diversos problemas como atender las voces detrás de las protestas, así como un llamado para que junto al Legislativo se pueda trabajar por el bien del país.

Bermúdez aseguró que el Ejecutivo busca “devolverle al país la confianza y la esperanza”, y consideró que “la tarea no es ni será fácil”. “El gobierno del presidente [Francisco] Sagasti pretende devolverle al país la confianza y la esperanza. Para ello, hemos planteado un conjunto de medidas que sintetizaremos a continuación para las cuales requerimos del respaldo del Congreso”, señaló.

“Esta tarea no es fácil y no será fácil hacerlo en apenas ocho meses, pues enfrentamos no solamente una crisis sanitaria y económica, sino política. Sin embargo, las crisis también son oportunidades para unirnos como país y salir adelante”, añadió.

Tras la exposición de Violeta Bermúdez, los portavoces de las bancadas Alianza para el Progreso (APP), César Combina; Acción Popular, Otto Guibovich; y Somos Perú, Jorge Pérez, anunciaron que sus grupos parlamentarios le darán el voto de confianza.

En tanto, Carlos Mesía (Fuerza Popular) aseguró que su bancada le otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial porque creen en el país y espera que el Gobierno demuestre “propósito de enmienda, confesión de parte y actitud de obra”.