La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que bandas criminales estén infiltrándose en la institución al financiar el ingreso de postulantes a sus escuelas de formación, pero dentro del Congreso la sindicaron, al igual que a las Fuerzas Armadas, de estar subordinada al crimen organizado.

La Policía señaló que tales versiones no han venido acompañadas de ninguna denuncia formal, documentos, identificación de casos concretos ni elementos probatorios.

La defensa de la Policía fue rechazada en redes sociales por ciudadanos que exigen aceptar su situación y depurarse.

Policía se limpia

En un comunicado, la Policía aseguró que los procesos de admisión a las escuelas de suboficiales y oficiales son concursos públicos regulados rigurosamente con evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias basadas en la equidad y el estricto orden de mérito.

Bronca

En tanto, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la diputada fujimorista Cecilia Chacón protestó contra su colega Graciela Chipana (Juntos por el Perú), luego de que ella aseguró, en cara del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, que este “tiene a las Fuerzas Armadas y a la Policía subordinadas al crimen organizado”.

Grave acusación

“Algunos altos mandos militares operan de manera coordinada e ilegal con las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, sicariato y lavado de activos; es decir ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’ estarían dentro de las fuerzas del orden y la estructura del Estado porque financian campañas y promueven a políticos en diferentes esferas del gobierno”, recalcó la diputada Graciela Chipana antes de ser silenciada a gritos por el fujimorismo.