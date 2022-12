La presidente de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la Nación este miércoles 7 de diciembre desde el hemiciclo del Congreso tras jurar en el cargo, a raíz de la destitución de Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado frustrado.

Durante su pronunciamiento, Boluarte Zegarra hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.

“Nos corresponde, señores y señoras, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, agregó

Seguidamente, la mandataria detalló que su primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría para que puedan investigar a todas las instituciones que han sido corrompidas por mafias dentro del Estado.

Vacancia de Pedro Castillo

Este miércoles, el pleno del Congreso de la República vacó a Pedro Castillo de la Presidencia, tras dar un golpe de Estado durante la mañana al anunciar un cierre inconstitucional del Poder Legislativo.

Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la representación nacional decidió dar luz verde a la iniciativa planteada por el congresista Edward Málaga.

