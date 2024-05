El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, respondió al exministro Carlos Morán y rechazó la afirmación de que se haya coordinado una reunión entre este último, su defendido y la presidenta Dina Boluarte en el estudio de Mateo Castañeda, argumentando que el encuentro fue una “coincidencia”.

TAMBIÉN LEE: Fiscalía recusa a juez Juan Carlos Checkley en caso contra Patricia Benavides

En una entrevista en Canal N, la defensa legal del hermano de la mandataria calificó la declaración del Morán Soto como una “mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro”.

“Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión, lo que ha habido es la coincidencia de ambas personas en el estudio del Dr. Mateo Castañeda que es abogado de ambas partes. Pero no existió ninguna reunión, no se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que ni Boluarte Zegarra ni el extitular del Ministerio del Interior “interactuaron” en las instalaciones del estudio de Castañeda Segovia.

En #OctavoMandamiento, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, rechazó que su defendido y la presidenta hayan coordinado una reunión con el exministro Carlos Morán. Aseguró que se trató de una "coincidencia" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/09k9yWWIhv — Canal N (@canalN_) May 16, 2024

“Se han visto en el estudio, han coincidido físicamente, pero no han interactuado. Eso es lo que quiero decir. A veces pasa. El señor Colchado apareció en la Diviac, ¿por qué el señor Morán no podría aparecerse en el estudio de Castañeda? Habría que preguntar al señor Mateo cómo es que llegó el señor Morán al estudio. Entiendo que él (Castañeda) no lo convocó, que llegó. Todo genera suspicacia”, aseveró.

De acuerdo con lo declarado por Carlos Morán y la solicitud de detención preliminar contra ocho implicados en el caso “Waykis en la sombra”, el 25 de marzo se llevó a cabo una reunión en el despacho de Mateo Castañeda, solicitada por este último y con la presencia de Dina Boluarte.

Morán afirma que, durante la reunión, llamó al coronel PNP Harvey Colchado para que mostrara su respaldo a la presidenta y asegurara que el caso contra Nicanor Boluarte sería archivado.

“La sentí ofuscada, altisonante, desconfiada y comenzó a cuestionar el trabajo del coronel Colchado, dijo que tenía un tema personal con ella, y refirió que la prensa la estaba atacando injustificadamente, especialmente la periodista Graciela Villasís”, contó el exministro a El Comercio.