El presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, confesó al fiscal del caso “Lava Jato” José Domingo Pérez que, para la campaña presidencial del 2011, entregó 3 millones 650 mil dólares en aportes en efectivo a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

Indicó que el dinero, entregado entre finales del 2010 e inicios del 2011, era de la empresa y tenía el objetivo de impulsar el triunfo de Fujimori a costa de la derrota de Ollanta Humala.

Aunque no logró la para él ansiada derrota de Humala, el empresario y uno de los hombres más ricos del Perú buscó justificar su intromisión oculta en las elecciones.

Tras señalar por Twitter en una carta a los trabajadores de sus empresas que “fue sin duda una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del (eventual triunfo del) chavismo” en el Perú, Romero dio detalles.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”, recalcó.

El dinero se entregó a Fuerza 2011, como ese año se llamaba el partido de Fujimori.

Para justificarse, aseguró que “el Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La Gran Transformación’. En este escenario, consideramos que era responsabilidad de Credicorp, como empresa líder del país, apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela”.

Romero también confesó que entregó 650 mil dólares a las campañas de Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio para la contienda electoral del 2016, aunque no detalló los montos exactos que dio. “Entre tres subsidiarias de Credicorp Ltd. y mi propia familia aportamos en total alrededor de $650 mil”, tuiteó.

Humala

El expresidente Ollanta Humala aseguró que el grupo Credicorp financió la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 mientras se “vendía la historia” de que él representaba al chavismo.

“El 2006 enfrentamos a quienes se creían dueños del Perú. Los 12 apóstoles que junto a Alan García crearon el fantasma del chavismo. Con la misma consigna, el 2011 financiaron al fujimorismo, botaron a periodistas independientes y compraron líneas editoriales. Luchamos contra ellos, contra sus prejuicios y los vencimos. Son los mismos que vendieron la historia que recibimos financiamiento ilegal. No solo financiaron al partido de los grandes empresarios, sino también nos calumniaron”, recalcó Humala.

El fujimorismo informó a la ONPE de ingresos de S/17′450,753 entre el 6 de diciembre de 2010 y junio de 2011. Nunca mencionan a Credicorp ni a Dionisio Romero. Habló de cócteles y actividades para recaudar fondos. Eso es investigado por la Fiscalía.