Mijael Garrido Lecca, candidato al Congreso por el APRA, se pronunció tras ser multado por la poda de las ramas de un árbol en los exteriores del local de campaña, en Miraflores.

En conversación con este diario, señaló que el letrero estuvo colgado por poco tiempo en un inmueble. Además, agregó que la multa no es definitiva y que tiene cinco días hábiles para presentar el descargo ante la municipalidad.

“Primero, no me han multado. Me han dado cinco días para hacer un descargo. Segundo, hay una diferencia entre una tala y una poda. El problema no es que el árbol obstruía la visión, que es lo menos importante. Las ramas del árbol estaban a una altura que uno no podía transitar por la vereda. El árbol está vivo y se le está colocando abono y tiene ramas todavía. Lo que se ha hecho es reducir la cantidad de la copa del árbol. El árbol está vivo y sembrado”, dijo.

“El árbol no ha sido talado, las ramas han sido podadas. [¿Cuándo presentará el descargo?] Me han notificado hace media hora, será mañana o pasado. Son cinco días hábiles, necesito hacer bien el descargo. Tengo que coordinarlo con el jefe de campaña”, señaló el ex conductor de televisión.

Contrario a lo que informó la Municipalidad de Miraflores, el candidato al congreso señaló que el inmueble en mención no corresponde a su vivienda, sino a un local de campaña.

“El árbol estaba totalmente desbordado. Yo no estaba en la oficina cuando eso sucedió. La foto ocurrió varias horas después cuando llegan los fiscalizadores y piden saber quién taló. El responsable estaba ahí, pero yo salí a explicar. Yo no talé nada. No es mi domicilio, es el local de campaña. El cartel no está puesto. [¿Y el tuit publicado sobre el cartel?] Estábamos probando el cartel por media hora. Ha estado colocado y no colocado intermitentemente desde el lunes y terminó ayer, porque estábamos haciendo carteles con diferentes medias que irán colocados en diferentes zonas de la ciudad”, refirió.

También a través de su cuenta de Twitter, Mijael Garrido detalló que un miembro de su equipo fue el responsable de colocar la propaganda y podar las ramas del arbusto. “Ayer, un miembro de mi equipo, en mi ausencia, extralimitándose en el encargo de colocar un panel podó ramas de un árbol de la acera del local. Este hecho que rechazo y cuya consecuencia (multa) asumiré no fue autorizado por mí. He tomado las medidas correctivas necesarias”, refirió.

Ayer, un miembro de mi equipo, en mi ausencia, extralimitándose en el encargo de colocar un panel podó ramas de un árbol de la acera del local. Este hecho que rechazo y cuya consecuencia (multa) asumiré no fue autorizado por mí. He tomado las medidas correctivas necesarias. — Mijael Garrido Lecca (@MijaelGLP) November 14, 2019