Este domingo 12 de abril millones de peruanos ya están siendo parte de las Elecciones 2026, en la cual podrán votar por uno de los 35 candidatos a la presidencia del país. Como se sabe, esta jornada electoral viene con una serie de tradiciones y hábitos para las familias peruanas.

Pero también para los candidatos. Una de las tradiciones más realizadas es la de organizar el desayuno electoral, donde cada candidato recibe a la prensa y toma el primer alimento del día, antes o poco luego de ir a votar.

Así, los votantes de Ricardo Belmont esperaban ver a su candidato participar de esta tradición; sin embargo, al igual que Carlos Álvarez, candidato de País Para Todos, el postulante a la presidencia del partido Obras decidió no organizar el desayuno electoral, según reveló su prensa.