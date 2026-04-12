A las 4:45 de la mañana quedó instala la primera mesa de sufragio para las Elecciones Generales 2026, que se desarrollan hoy domingo 12 de abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se trata de la mesa número 009038, ubicada en la IE Carlos Noriega Jiménez, del distrito de Huanuhuanu (provincia Caravelí, región Arequipa).

La ONPE detalló que, a nivel nacional, deberán ser instaladas 90,223 mesas para recibir el voto de 26,114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2543, a fin de recibir el voto de 1,210,813 peruanos en el exterior.

Los miembros de mesa debían presentarse a sus respectivas mesas a las 6:00 horas, a fin de que el sufragio comience a las 7:00 horas. En el momento de la instalación de la mesa, todos ellos deben firmar una hoja de asistencia; de lo contrario, se les impondrá una multa de S/ 275.

Si a las 7:00 a. m. faltan miembros de mesa titulares: la mesa se instala con quienes están presentes, sean titulares o suplentes, siempre y cuando sean tres.

En caso que no se alcanza a conformar la mesa de sufragio, hasta las 7:00 a. m., el presidente designa a uno o dos electores de la fila de esa mesa.