Al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el jefe de Estado, José Jerí, encabezó ayer el internamiento de presos de alta peligrosidad en un ambiente de máxima seguridad a fin de aislarlos y evitar contactos con el exterior para seguir delinquiendo o dirigir organizaciones criminales.

Se pretende evitar que continúen operando sus redes criminales desde la cárcel.

Régimen especial carcelario, al “estilo Bukele”, apunta a garantizar el aislamiento total de reos.

Operativo

Jerí supervisó el operativo que llevó a 45 internos vinculados al sicariato, extorsión y homicidio hacia un pabellón especial de máxima seguridad en el penal de Ancón I.

El nuevo espacio, para hasta 168 reclusos bajo un régimen cerrado especial, irá recibiendo reos de penales como Castro Castro y otros pabellones de Ancón I.

Ranqueados

Tales presos, entre quienes ayer se trasladó a Jhon Jairo Arancibia Sevillano “Yohairo” y Adam Smith Lucano Cotrina “Jorobado”, saldrán al patio del penal solo 2 horas al día y las restantes 22 permanecerán en celdas sin enchufes ni acceso a conexiones eléctricas, limitando su comunicación para facilitar acciones ilícitas afuera.

Régimen

El tránsito por pasadizos y escaleras queda restringido para reducir al mínimo el contacto entre internos. Las visitas de familiares se limitarán a una vez cada 15 días.

“Yohairo” es un expolicía peruano “brazo armado” y segundo al mando de la organización criminal “Los Injertos del Norte”, liderada por Eric Moreno Hernández “El Monstruo”; mientras “Jorobado” es cabecilla “Los Sanguinarios de la Construcción” y desde prisión mantenía el control de operaciones delictivas de extorsión, sicariato y cobro de cupos en obras en Lima Norte.

Traslado

Al ser trasladados ayer, los internos llevaban trajes blancos y el cabello corto.

“A los internos de alta peligrosidad se les aplicará el régimen más endurecido”, advirtió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, quien supervisó el traslado al lado del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes.

En el traslado participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Inpe y 50 policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

El ministro de Justicia, Walter Martínez, negó que José Jerí imite al presidente salvadoreño Nayib Bukele.