Luego que se revelara la estrecha relación entre el congresista Darwin Espinoza y una trabajadora del despacho de la parlamentaria Kira Alcarraz, la esposa del legislador accionpopulista anunció el fin de su matrimonio con el denunciado por el caso Los Niños.

TAMBIÉN LEE: Ejecutivo remueve a Daniel Soria de la Procuraduría General

Bélgica Arangoitia, esposa de Espinoza Vargas, finalizó su relación matrimonial con el congresista después de que se difundieran videos comprometedores en los que se observa al parlamentario ingresando a un edificio en el distrito de Lince con una colaboradora de la parlamentaria Alcarraz.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar quiero informar a la opinión pública que doy por terminada la relación matrimonial que hasta la fecha he sostenido con el señor Jhaec Darwin Espinoza Vargas”, indica Arangoitia en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el marco de la denuncia por un supuesto intercambio de favores con el congresista Espinoza para favorecer a sus allegados, la legisladora Alcarraz anunció la suspensión temporal de su empleada, Stephania Cuya Bezzolo, la mujer vista en compañía de Espinoza, hasta que se aclaren los hechos.

Por su parte, la congresista de Podemos Perú trató de dejar en claro que Cuya Bezzolo no era su asesora, sino una auxiliar. Además, descartó haberla contratado como pate de un intercambio de favores con su colega.

“Yo la contraté y tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente. Los congresistas no solamente contratamos al personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos del Congreso y ellos hacen los filtros. Si me hubieran dicho que no calificaba, no se le contrata. Ella sí calificaba, la he puesto como auxiliar, no como asesora porque le falta mucho a la señorita”, explicó Alcarraz.