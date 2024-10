Tras el papelón al anunciar la captura del albañil Iván Quispe Palomino como si se tratase del “número dos de Sendero Luminoso”, el titular del Interior, Juan Santiváñez, no solo quedó “mudo”, sin siquiera pedir disculpas al ilegalmente detenido, sino que es blanco del reclamo para que sea separado del cargo.

Santiváñez -rápido para informar sobre la aprehensión del falso “terrorista”- no daba la cara para responder sobre el caso y más bien la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado oficial en respaldo del ministro. Critican apoyo de la Policía al ministro, cuando institución no es deliberante según la Constitución

Conocido como incondicional de la presidenta Dina Boluarte, el ministro Santiváñez no ha tenido el coraje de reconocer su error con el falso “número dos de Sendero Luminoso”. Y la presidenta lo mantiene en su puesto como si nada hubiera pasado.





Paso al costado

Al justificar la detención, la Policía indicó que requisitorias vigentes del Poder Judicial -que el ministro dijo eran sobre el detenido- estaban “vinculadas” al nombre de Iván Quispe Palomino, que habría usado su hermano, el terrorista Víctor Quispe Palomino.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza recalcó que Santiváñez tendría que “dar un paso al costado”, porque “su patinada debe tener consecuencias”. Explicó lo sucedido porque en el Gobierno “están desesperados por brindar información de éxitos” en la lucha contra el crimen, cuando ellos “son escasos”.





Dicen que es un inepto

El excongresista Juan Sheput lamentó que “una institución no deliberante como la Policía” haya sido “obligada a salir en la defensa política del inepto” Santivañez, lo que es “una razón más” para que “no siga al frente del sector”.

“El comunicado por demás insólito no resuelve el asunto de fondo: el ministro le mintió al país respecto a la captura del número 2 de Sendero Luminoso”, acotó.

Lo de Quispe Palomino es “una tremenda patinada que dieron el ministro (Santiváñez) y el premier” Gustavo Adrianzén, quienes “al menos deben pedir disculpas” al liberado por orden judicial, recalcó el experto en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga.





Show y juicio

Después de ser excarcelado Iván Quispe Palomino señaló que “el show terminó y los verdaderos responsables deben dar la cara”.

Detenido dos días y medio, aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico, a la vez que señaló que, junto a su defensa legal, evalúa tomar acciones al respecto. “La difamación ha sido fuerte, a nivel nacional, y ha dañado tanto a mí como a mi familia. Yo me dedico a trabajar día y noche como albañil, y si no trabajo, no tengo ingresos”, explicó.





Fujimorismo con ministro

Ante el evidente papelón del Gobierno, no olvidemos que la Cancillería también aplaudió la detención del falso “número dos de Sendero Luminoso”, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) consideró que Juan Santiváñez cometió un “error garrafal”.

Sin embargo, el fujimorista respaldó la continuidad en el cargo del ministro del Interior.





