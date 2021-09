El exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), coronel PNP Benedicto Jiménez Bacca, a lo qué debería hacer el Gobierno de Pedro Castillo con los restos del fallecido cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Indicó que no existen normas establecidas al respecto.

“El problema es qué hacer con el cadáver. El Gobierno debió haber sido trasparente y mostrar que efectivamente murió. Enseñando incluso el protocolo de necropsia y un comunicado porque se generan dudas e incertidumbre”, sostuvo Benedicto Jiménez en entrevista a RPP Noticias.

Precisó que entregarle el cuerpo de su esposo a Elena Iparraguirre implicaría que en Ayacucho puedan crearle un mausoleo para veneración a Abimael Guzmán.

Exjefe del GEIN sobre cuerpo de Abimael Guzmán: “No pueden negarse de entregarle el cadáver a la familia”

“En primer lugar la que dispone el cadáver es la esposa y no hay normas establecidas al respecto. Y lo que diga Iparraguirre es que este cadáver se conserve y se lleve, yo considero, a la zona de Ayacucho. Allá comenzó la lucha armada, fue catedrático en la universidad y es el lugar donde podrían crearle un mausoleo para veneración. El problema es que no pueden negarse de entregarle el cadáver a la familia. No existe una norma, un protocolo”, señaló.

“Si hubiese muerto por COVID-19 se incinera, pero es por causas naturales. Eso tiene que saber manejar bien el gobierno, no se ve una respuesta rápida, trasparente y generan dudas”, puntualizó.

En un audio difundido en el blog Presos Políticos del Perú, se le oye decir a Iparraguirre que es “imposible que le lleven el cuerpo de su esposo”.

“Hace unos minutos acaban de comunicarme las autoridades superiores que es imposible que traigan, al parecer, el cuerpo de mi esposo, que ya no está en manos del Ministerio de Justicia ni en manos de la presidencia del INPE, que está en manos de la fiscalía, de la Tercera Fiscalía y que, en todo caso, yo tendría que dirigirme a esa instancia (...) para que, a través de un poder hecho a un familiar, puedan entregárselo”, precisa.

