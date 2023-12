El exministro aprista Hernán Garrido Lecca se pronunció para defenderse de las acusaciones que lo señalan como miembro de la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público y liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Asimismo, calificó como “cobarde” el allanamiento de su vivienda.

Desde la madrugada de este martes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) viene allanando las viviendas del exministro Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruiz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo.

El operativo forma parte de las investigaciones del caso “La fiscal y su cúpula de poder” que involucra a a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a tres de sus asesores.

En diálogo con RPP, el extitular del Ministerio de Salud se mostró sorprendido por el allanamiento a su propiedad y negó tajantemente ser parte de una red criminal

“Estoy anonadado, sorprendido, por lo ridícula de la argumentación para solicitar el allanamiento (que) se basa en una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el nombramiento de la Dra. Benavides como fiscal suprema”, aseveró.

“La JNJ también sería cómplice”

Garrido Lecca consideró que de ser cierta la tesis fiscal que lo acusa por ser parte del caso, la JNJ también “sería cómplice” de la supuesta organización criminal.

“Dicen que también he influenciado para que la Junta de Fiscales Supremos nombre a Patricia Benavides, también por unanimidad, fiscal de la Nación. Si eso fuese cierto -a mí me sorprende que puedan atribuirle a una persona semejante poder- entonces la Junta de Fiscales Supremos también serían parte de la organización criminal”, sostuvo.

Del mismo modo, expresó que las acusaciones en su contra le parecen “ridículas” y descartó conocer al exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

“No conozco al señor Villanueva, no lo he visto nunca en mi vida; no conozco a los otros señores que trabajan con él. No conozco a las otras personas que han sido allanadas, salvo al Dr. Hauyón. No piso el Congreso”, reiteró.

“La resolución de allanamiento también dice que yo he influenciado en los miembros de la JNJ y en los miembros de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para dos nombramientos. Llamen a los 7 miembros de la JNJ y pregúntenles a ellos porque serían mis cómplices. Llamen a los miembros de la JFS y pregúntenles a ellos”, agregó.

Finalmente, el exministro aprista afirmó que el allanamiento fue realizado de manera “cobarde”, pues la Fiscalía no esperó que él regrese al país y exigió que si “no encuentran nada”, se disculpen.

“Lo que entiendo es que (no han encontrado) nada. Me dicen que no había nadie, esa es una actitud cobarde. Todo el país sabe que estoy fuera del Perú, han podido esperar que yo esté ahí, pero han ido a romper la puerta de la casa, a molestar a los vecinos. Si han encontrado algo, que lo muestren a la opinión pública, si no han encontrado nada espero que pidan disculpas”, acotó.

