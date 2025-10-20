La fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto denunciddó que viene siendo víctima de actos de extorsión por parte de la organización delictiva autodenominada “Los Pepes SJL”, cuyo cabecilla sería el criminal conocido con el alias de “El Colocho”.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este expresó su respaldo absoluto a la fiscal Margarita Haro.

Este es un nuevo caso de amenazas de la delincuencia, esta vez contra una fiscal.

Caso

Al respecto, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Este detalló que la magistrada recibió mensajes extorsivos de la banda en los que se le exige apartarse del proceso penal seguido contra los integrantes de la presunta banda criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”, bajo amenaza de atentar contra su seguridad personal.

Investiga

Tal investigación, dirigida por el despacho de Margarita Haro, quien es titular del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Media, permitió obtener 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la citada organización, investigados por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y banda criminal.

Procesados

Entre los procesados se encuentran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos, quienes actualmentecumplen mandato de prisión preventiva, así como Vita Reveca Lara Narváez, libre con comparecencia con restricciones.

Atentado

“Denuncio públicamente que, de sucederme cualquier situación o cualquier atentado contra mi persona o mi familia, denuncio directamente a los procesados de este caso 1285-2024 que ya he mencionado”, manifestó la fiscal a través de un video.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía y demás autoridades competentes.