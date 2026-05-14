Con apoyo de la Policía, el Ministerio Público encabezó ayer un megaoperativo que incluyó el allanamiento de diez inmuebles, incluida la casa de una hermana de la congresista Francis Paredes (Podemos Perú), sindicada como cabecilla de una organización criminal dedicada a colocar a funcionarios en entidades públicas para dirigir contrataciones y lucrar con ello.

Según la tesis del Ministerio Público, la supuesta mafia habría sido liderada por la congresista Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de “La Profesora”.

En coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría captado a personas de su confianza para colocarlas en cargos estratégicos dentro de entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali del Seguro Social de Salud (EsSalud), el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían otorgado los puestos a cambio de beneficios económicos indebidos.

Delitos

Las autoridades investigan la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Además de la venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que se direccionó contrataciones vinculadas al servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.

Mediante concertaciones irregulares, tráfico de influencias y recepción de pagos ilícitos, la mafia habría favorecido a determinadas empresas de aviación, de tal que las contrataciones globales por pasajes y vuelos chárter bordean los S/20 millones con grave perjuicio económico en agravio del Estado.

Predios intervenidos

En el marco de las investigaciones, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó la intervención de diez inmuebles, tres en Lima (en Barrios Altos, Jesús María y Santiago de Surco) y siete en el departamento de Ucayali, ello a fin de incautar material probatorio.

Se allanó la casa de Rosa Paredes, hermana de la congresista Francis Paredes, en una quinta de la cuadra 13 del jirón Junín, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Dentro, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción llevaron a cabo las diligencias.

La Red Asistencial Ucayali de Essalud anunció su colaboración y la legisladora Francis Paredes juró inocencia y recalcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado”, y que es “irresponsable pretender vincularla a hechos irregulares sin prueba alguna”.

Congresistas

El congresista Alex Paredes pidió respetar el debido proceso, evitando adelantar juicios; mientras su colega Ariana Orue remarcó que debe realizarse una investigación transparente y neutral.

En tanto, el congresista Jorge Montoya consideró que la Comisión de Ética del Congreso debe llamar a declarar a Francis Paredes para evaluar su suspensión, y que “si es que es cierta la denuncia, debería estar detenida”, al menos “ponerse a disposición del juez para que el juez decida si va a haber prisión preventiva o no”.