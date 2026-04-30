El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción realizó ayer una serie de diligencias en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), en el Cercado de Lima, enmarcadas en la revisión de contratos con proveedores electorales vinculados a los comicios del 12 de abril.

Los actos de investigación, en los que participaron efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), estuvieron encabezados por el fiscal Reynaldo Abia, que lleva el caso que forma parte de la investigación preliminar que, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, implica al exjefe de la Onpe Piero Corvetto y al exgerente José Samamé, entre otros funcionarios.

Iniciada en la mañana, la intervención culminó alrededor de las 3 de la tarde, luego de completado el “barrido integral” (inspección con el recaudo de documentos y otras pruebas) de las oficinas.

Objetivo

Las diligencias tuvieron como objetivo la exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos entre la Onpe y otros proveedores de servicios distintos a Galaga (encargada del traslado del material electoral) vinculados a las elecciones del 12 de abril último.

Trascendió que el jefe interino de la Onpe, Bernardo Pachas, colaboró activamente con el Ministerio Público y la Policía al disponer la exhibición de todos los contratos con proveedores electorales y lo que se le requirió.

Se busca determinar si hubo irregularidades en contrataciones y si incidieron en los problemas logísticos en los comicios.