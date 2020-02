El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) no asistirá esta tarde a la reunión que tenía programada con el presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno.

A través de una carta dirigida al jefe del Estado, la agrupación política agradeció la invitación, pero indicó que no se presentarán al diálogo debido a que “está pendiente el pronunciamiento del resultado final” de las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020.

“[...] Comunicamos que no asistiremos a dicha reunión, en razón de estar pendiente el pronunciamiento del resultado del cómputo nacional, proclamación y entrega de credenciales de quienes resulten elegidos como congresistas, como también el respeto que se merecen las autoridades de los organismos que integran el sistema electoral de nuestro país”, se lee en la carta suscrita por Toribio Pedro Inga Michuy, secretario general del Frepap.

(Documento: Difusión)

Cabe destacar que Martín Vizcarra continuó este martes con la ronda de diálogo programada con las virtuales bancadas de agrupaciones que llegarán al Congreso de la República tras las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

A las 9 a.m., el mandatario se reunió con representantes del Partido Morado en Palacio de Gobierno. Dos horas más tarde, hizo lo propio con los miembros de la agrupación Frente Amplio; y a las 5 p.m. tenía programado reunirse con el Frepap.

Este miércoles está programado que el presidente sostenga la última reunión con integrantes del partido Acción Popular a las 7 p.m. De esta forma culminará la ronda de diálogo convocada por el jefe de Estado, con ocho de las nueve agrupaciones que tendrán representatividad en el nuevo Parlamento, siete ahora que Frepap no participará en esta actividad.

El Frepap no es la única agrupación que se ha abstenido de participar en los diálogos convocados por el mandatario, ya que hace unos días Unión por el Perú (UPP) anunció a través de Virgilio Acuña que no participará de los encuentros por ser “apresurados” y, como el Frepap, argumentó que no corresponden las reuniones al no tener aún resultados oficiales de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).