Está con orden de captura y desde la clandestinidad intentó designar a un nuevo abogado defensor. Don Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, buscó que el doctor Humberto Abanto sea su defensor legal pero su pedido fue rechazado.

Abanto tiene como patrocinado al “wayki” Wilfredo Oscorima, presidente regional de Ayacucho, investigado por el caso Rolex, donde la principal acusada es la presidenta de la República.

El juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó 36 meses de prisión preventiva contra don Nicanor, rechazó el pedido porque el trámite debe hacerlo de manera personal.

“Presentamos el escrito y el juzgado nos pidió que el señor Boluarte ratificara personalmente la designación. Nosotros presentamos otro escrito diciendo que ese pedido para nosotros era imposible y, por lo tanto, desestimamos de asumir la defensa”, informó Abanto.

Añadió que su colega Luis Vivanco seguirá asumiendo la defensa legal de don Nicanor.

“Wayki” se rebela

Abanto justificó que Nicanor Boluarte, acusado de liderar la red “Los waykis en la sombra” no se ponga a derecho. “Ponerse a buen recaudo mientras se define la privación de la libertad no es peligro de fuga y si no es peligro de fuga menos puede ser fuga”, manifestó.

Nicanor Boluarte es sindicado de utilzar el aparato estatal para la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú y de haber dirigido la designación de prefectos y subprefectos.

Concepción Carhuancho inició la lectura de su resolución sobre la prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda.