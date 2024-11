Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos de 35 años, de La Victoria.

Carlos (35 años). La Victoria. Doctora, desde que Carmen asistió a esa reunión de reencuentro de promoción, ya no es la misma. Ha cambiado mucho, y no puedo dejar de pensar que algo raro está pasando. Antes, siempre me llamaba “amor” con ternura, pero ahora siento que hasta sus palabras son más frías.

Además, ha empezado a salir más sola o con sus amigas los fines de semana, cuando nuestras citas eran sagradas en esos días.

Todo comenzó hace un mes, cuando Carmen fue a su fiesta de reencuentro del colegio, el cual dejó hace 15 años. Según una amiga en común, esa noche ella pasó horas conversando y bailando con un tal Jorge, un viejo conocido que resultó ser su enamorado de quinto de secundaria.

Al principio, lo tomé como una anécdota graciosa, un detalle curioso de la reunión. Incluso lo bromeé con ella.

Sin embargo, las cosas cambiaron. Después de ese día, comenzaron a seguirse en todas las redes sociales, y eso me dejó inquieto.

No digo que esté mal tener amigos, pero noto que ella está más pendiente del teléfono, que se ríe de cosas que no comparte conmigo y que sus atenciones hacia mí han disminuido.

He intentado hablar con ella sobre cómo me siento, pero solo dice que “estoy exagerando” o que “es mi imaginación”. Doctora, yo amo a Carmen y he planeado mi vida con ella, pero no puedo negar que esto me está carcomiendo por dentro. ¿Será que realmente estoy exagerando? ¿O hay algo que no quiere decirme? ¿Qué debo hacer para salvar nuestra relación?

OJO AL CONSEJO

Carlos, es completamente natural que te sientas preocupado por los cambios que estás observando en Carmen. La llegada de alguien del pasado puede despertar emociones inesperadas, pero lo más importante es cómo ambos manejan la situación. Conversa con ella de manera abierta y honesta, sin acusaciones, solo compartiendo cómo te sientes. Es vital que ella también se sienta escuchada.