El indultado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) reapareció ayer, siempre asistido con un balón de oxígeno, pero sonriente, y se dio tiempo para recibir el saludo de sus simpatizantes y responder algunas preguntas de la prensa.

Aunque evitó hablar sobre temas políticos, deseó a la presidenta Dina Boluarte “los mejores resultados a su gobierno”.

“Estoy bien alejado de la política, yo estoy más concentrado en mi salud. Me abstengo de opiniones. Ningún tema político, ya me he olvidado”, dijo entre risas a Canal N a su salida de una clínica de San Borja. Todo esto cuando se le consultó sobre las revelaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía de Nación, quien entre otros temas sindica a Fuerza Popular y a su hija Keiko de pretender entorpecer las investigaciones en su contra.

Luego, sobre el juicio en su contra por el caso “Pativilca” (asesinato de campesinos a manos del Grupo Colina), el exmandatario aseguró que continuará afrontando el proceso, pese a que su abogado había dicho días atrás que los desvanecimientos afectan al exgobernante.

saludo. Al ser reconocido y saludado por algunas personas, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores en todo el país.

“Esta semana he estado de malas... pero este proceso es de recuperación de la salud. A veces uno se desestabiliza, pero hay que recuperarse rápidamente”, declaró siempre con buen semblante.

El jueves 22 de febrero continuará el juicio oral contra Alberto Fujimori en el caso de la matanza de Pativilca.