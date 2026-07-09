Ante las movidas para que el jefe de Estado, José Balcázar, excarcele al exmandatario Pedro Castillo mediante una gracia presidencial dictada en los últimos días de su mandato, reconocidas voces alertaron que, además de irregular, liberar al golpista le permitiría al maestro “incendiar la pradera” contra el gobierno de Keiko Fujimori.

La defensa de Pedro Castillo ha presentado seis pedidos de indulto humanitario, todos rechazados por no tener sentencia firme.

Reunidos

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio, el congresista y ex candidato Roberto Sánchez se reunió el martes, en Palacio de Gobierno, con el presidente Balcázar, en presencia de José Castillo, senador electo y hermano de Pedro Castillo, y representantes de asociaciones vinculadas a las víctimas de las protestas ocurridas en 2022 y 2023.

También estuvieron el actual legislador Víctor Cutipa, electo para el nuevo Congreso 2026-2031 al igual que otros acompañantes a la cita: Silvana Robles, Yenifer Paredes, Ernesto Zunini, Julián Pérez, Iber Maraví, Oswar Cahuaza, Giannina Avendaño, Joaquín Yauri, Marino Lavado, Svieta Fernández, Marlon Aguirre, Jacqueline Tapullima, Jaime Quito, Olver Peña, Marco Flores, Analí Márquez, Azucena Isla y Jesús Pérez.

¿Indulto?

Se descuenta que se haya mencionado el tema del indulto a Pedro Castillo, acción que Balcázar en la víspera no descartó, al señalar que tendrá que “tratarlo y sopesarlo”.

“¿Qué problema tendría, finalmente, para gobernar Keiko Fujimori con Castillo indultado? Ningún problema", sostuvo Balcázar.

¿Incendiar la pradera?

Distinto es el parecer del vicealmirante AP (r) y excongresista fujimorista Carlos Tubino, quien destacó que “millones de peruanos tenemos memoria y no podemos olvidar que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado para llevar al Perú al descabellado y hambreador Socialismo del Siglo 21”.

“Ahora, Balcázar quiere soltarlo para que incendie la pradera y sembrarle piedras a Keiko Fujimori”, advirtió.

¿Ataque a Keiko?

Para el abogado penalista Humberto Abanto, liberar a Pedro Castillo busca generar caos político. “Si lo indultan, lo primero que hará es azuzar a la población para que ataque al gobierno de Keiko Fujimori”, declaró a Willax TV.

En su momento, el exmiembro del GEIN José Luis Gil aseveró que Balcázar quiere indultar a Pedro Castillo para “incendiar la pradera” antes, durante y después de la asunción de mando de Keiko Fujimori.

¿Indulto abrupto?

“¿La justicia ha declarado culpable a Pedro Castillo en segunda instancia? No. Entonces, no se puede indultar a alguien que aún no tiene una sentencia firme. Sin embargo, José Balcázar podría, antes del 26 de julio, otorgarle un indulto de manera abrupta, ilegal e inconstitucional; de hacerlo, estaría cometiendo un delito y sería pasible de una sanción política (...). Además, Pedro Castillo podría ser indebidamente indultado por Balcázar y, días después, regresar a prisión, como ocurrió anteriormente con el caso de Alberto Fujimori”, explicó el excongresista César Combina.