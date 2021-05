Política







Kenji Fujimori: “Keiko ha cambiado muchísimo, estoy convencido que llegará a Palacio” Kenji asegura que no ha condicionado su apoyo a Keiko con la libertad de su padre y no le guarda rencor por regresarlo a prisión. El menor de los Fujimori afirma que no aspira a tener un cargo público, en un eventual gobierno de su hermana.