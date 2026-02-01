Aunque el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció como un éxito que el presidente José Jerí haya ofrecido levantar su secreto de comunicaciones, juristas y entendidos en la materia advirtieron las severas limitaciones de ello y que mucha información clave se mantendrá oculta.

La Fiscalía sí puede avanzar en investigaciones contra no aforados, incluidos funcionarios y particulares, explicó el jurista Víctor García Toma.

Al fin, el anuncio de fiscal Gálvez apenas afectaría al presidente.

Tales datos, que podrían ser importantes en el marco de las pesquisas por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado, no incluirán a las llamadas realizadas a través de aplicativos de los celulares, advirtieron los penalistas Andy Carrión y Juan Carlos Portugal.

Aplicativos

Carrión explicó en RPP que la autorización brindada por el mandatario permite acceder a “las líneas ordinarias de comunicación”, pero no a la información de llamadas que se pueden hacer por aplicativos, como Signal o WhatsApp.

Portugal apuntó en Exitosa que, al autorizar el levantamiento de sus comunicaciones, el presidente dio acceso solo al registro de sus llamadas telefónicas, mas no las realizadas a través de aplicativos.

En nada

“Lo que Jerí ha hecho es un juego de palabras. ‘Voy a pedir que se levante mi secreto de las comunicaciones, que lo haga la Fiscalía’. ¿Sabes por qué dice eso? Porque sabe que la Fiscalía no lo puede hacer”, subrayó la ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero.

Llamado a fiscal

A su turno, Rosa Bartra, expresidenta de la Comisión “Lava Jato” del Congreso, enfatizó que no basta con que el jefe de Estado entregue el reporte de sus llamadas, sino que es necesario que el fiscal de la Nación recabar información de sus teléfonos y equipos para preservar esa data y poder incorporarla en investigaciones futuras, cuando concluya su mandato presidencial de Jerí.