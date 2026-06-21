Para el líder y excandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, es momento de que Roberto Sánchez acepte los resultados de la segunda vuelta electoral y, al respetar la voz de las urnas, reconozca el triunfo de Keiko Fujimori como mandataria electa.

“La piedra angular de la democracia es el voto popular, que esta vez ha sido adversa al señor Roberto Sánchez”, manifestó.

Resultados adversos

En Canal N, dijo que los resultados del proceso electoral han sido adversos para el candidato de Juntos por el Perú y, como la democracia se sustenta en el respeto a la voluntad popular, hay que respetar lo expresado por los peruanos en las urnas.

“Si es la democracia, hay que aceptar la voluntad de los peruanos”, se gane o se pierda, por lo que “no se puede con leguleyadas pretender subvertir la voluntad del pueblo”, enfatizó.

Protestas

También rechazó que con protestas en las calles se busque desconocer los resultados, ya que “uno no puede, por la fuerza de la bulla, de la calle o de agitar la plaza, pretender subvertir la voluntad mayoritaria del pueblo peruano”.

A su turno, el especialista en gestión electoral y CEO de la consultora Imasolu, Enzo Elguera, recalcó en Exitosa que Juntos por el Perú debe rendir cuentas del dinero recaudado para el pago de tasas de impugnaciones de tasas, identificando a los aportantes y declarando los fondos obtenidos en su campaña de donaciones.

La ley exige un arqueo de todos los gastos de campaña, incluso de colectas como la realizada vía Yape, refirió Enzo Elguera.