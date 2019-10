El exsecretario de presidencia de Alan García, Luis Nava, reveló este jueves que recibió amenazas en el penal Castro Castro por algunos internos, quienes le indicaron que si se “metía con el Apra” lo iban a matar.

“Aquí en el penal he sido amenazado de secuestro para mi familia. He recibido algunos halagos y otros que dicen ‘oye, no te metas con el Apra que te vamos a matar’ y otras amenazas que vienen y que ya las conversaré oportunamente”, sostuvo durante la audiencia para variar su prisión preventiva por arresto domiciliario.

“Lo digo por razones de seguridad, no de capricho”, remarcó.

El también exministro de la Producción agradeció al fiscal José Domingo Pérez por desistir del requerimiento de una prisión preventiva en su contra y adherirse a la solicitud para que cumpla arresto domiciliario.

“Soy portador de diversas enfermedades, además de fibrilación auricular, diagnosticada en la clínica Delgado, soy portador de marcapasos, soy diabético y he tenido fallas renales. Tomo además, anticoagulantes, estoy prohibido de tomar té, tomar café, porque puedo sufrir una hemorragia interna. Tengo diagnósticos de alto riesgo y de paciente de grave”, explicó.

Al término de la audiencia, la magistrada decidió imponer 36 meses de arresto domiciliario, luego de que el Ministerio Público se plegase al pedido de la defensa de Nava. Las restricciones, además de una vigilancia policial permanente, es que el exsecretario de Alan García no pueda comunicarse con otros investigados (con excepción de su hijo José Nava Mendiola) y otros miembros del Partido Aprista Peruano.

Cabe destacar que, esta mañana se reveló que el exsecretario de la presidencia confesó ante el fiscal José Domingo Pérez las entregas de dinero de parte de Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú, al fallecido expresidente Alan García desde el 2006 en adelante.

Según su testimonio, difundido por IDL Reporteros, Nava detalló cómo Jorge Barata visitó en diferentes oportunidades al exmandatario portando locheras y maletas llenas de dinero en efectivo que el propio Alan García le dijo que eran para solventar gastos de la campaña presidencial del 2006.