El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo -desde Junín- que en la lucha contra la pandemia por el coronavirus (COVID-19) no hay tiempo para perder en “discusiones estériles”.

“No tenemos tiempo para perder en discusiones estériles entre políticos. No paramos, ayer [sábado] estuvimos trabajando, anteayer estuvimos en Trujillo, el jueves estuvimos en Piura, hoy estamos en Junín, trabajamos todos los días, inclusive domingos y feriados porque el Perú no los exige, porque el pueblo tiene mucha necesidad y así vamos a seguir haciendo hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio de 2021”, afirmó en la inauguración de la planta de oxígeno del hospital Julio César Damarini Caro, en Chanchamayo.

El mandatario estuvo acompañado de la Primera Dama, Maribel Díaz y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.

“Hoy vengo acompañado aquí, a La Merced, a Chanchamayo, con mi esposa Maribel, vengo acompañado con la ministra de Justicia, quien es la coordinadora del Consejo de Ministros de la región Junín. Venimos a decirles que vamos a trabajar juntos en esta lucha que tenemos no solamente para combatir el virus sino para lograr el desarrollo que queremos”, aseveró.

En esa línea, Martín Vizcarra destacó que solo con trabajo conjunto se logran “grandes cosas”, lo cual consideró una “lección” para la clase política.

“Comparto plenamente el lema con el cual han trabajado todos juntos, que es 'Todos unidos logramos grandes cosas’ y esa una lección que nos dan aquí en Chanchamayo a todos los peruanos, es una lección que nos dan a la clase política. Si nos unimos todos para lograr como lo han hecho aquí, la planta de oxígeno, podríamos tener grandes cosas para el Perú”, dijo.

El último viernes, el Congreso puso al voto la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la cual obtuvo 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.

La moción de censura fue presentada la semana pasada, después de que se difundieran un conjunto de audios que comprometen al jefe de Estado en maniobras- junto a las ahora ex funcionarias palaciegas Mirian Morales y Karem Roca- para negar que el cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, ingresó al menos, cinco veces a Palacio de Gobierno.