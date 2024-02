El expresidente Martín Vizcarra defendió su gestión durante la pandemia por COVID-19 y aseguró que, a pesar de que su Gobierno puso “todo el esfuerzo” para frenar la propagación de la enfermedad, fue su vacancia la que retrocedió el inicio de la vacunación contra el coronavirus.

En una reciente entrevista en Canal N, el exmandatario respondió acerca de las medidas tomadas en 2020 para enfrentarse a la terrible pandemia de coronavirus, que cobró la vida de cientos de miles de peruanos.

“Muchos países tenían un sistema de salud adecuado para poder enfrentar esa emergencia, y así no todos pudieron hacerlo como pensaban. Imagínense el Perú, donde la salud estaba olvidada por décadas, fue el esfuerzo mucho mayor. Pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para enfrentar esta pandemia, en todos los aspectos: en el tema de salud, el tema económico, en el tema epidemiológico. (...) Pusimos todo nuestro esfuerzo”, sostuvo.

Del mismo modo, afirmó que la gestión para la compra de vacunas contra el COVID-19 fue acertada y que incluso “estábamos adelantados”, pero que su vacancia en noviembre de 2020 interrumpió el proceso de adquisición.

“Fue completamente acertada porque se hizo todos los preacuerdos con todos los laboratorios. (...) Nosotros estábamos adelantados que los otros países”, expresó.

En ese sentido, expresó que considera “una tremenda irresponsabilidad” la destitución por parte del Congreso, ocurrida el 9 de noviembre del 2020, a solo días de firmar el acuerdo con los laboratorios proveedores de la vacuna.

“El Perú comenzó a vacunar en febrero del año 2021, un mes de desfase. Y ¿por qué es ese mes de desfase? Porque en noviembre se dio la vacancia”, aseveró.

Adicionalmente, reconoció que fue un error no hacer público el hecho de haberse aplicado la vacuna experimental contra el coronavirus junto a su esposa y otros familiares. “El hecho de no hacer público esa inoculación, eso yo lo asumo como un error, no haberlo comunicado inmediatamente. No hubo ninguna intención de ocultar ese proceso, eso es un error y que mereció las disculpas a los que se hayan sentido afectados por haber tomado esa decisión”, lamentó.