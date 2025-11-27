Al considerarse probado que cobró coimas de 2,3 millones de soles a constructoras, cuando era gobernador regional de Moquegua, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva de ejecución inmediata por el caso Lomas de Ilo (6 años) y Hospital de Moquegua (8 años).

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo halló responsable por el delito de cohecho pasivo propio, cuando era gobernador (2011-2014), y lo inhabilitó por 9 años para ejercer todo cargo público, con lo que Vizcarra quedó inhabilitado para participar en las elecciones de 2026.

También le impuso pagar 730 días multa (94,900 soles).La reparación civil se fijó en 2 millones 336 mil soles y deberá ser abonada en forma solidaria por Vizcarra y los terceros civilmente responsables: el consorcio Consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e Incot) y Obrainsa.

Pagos y pena

Durante la lectura de sentencia, la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del colegiado, señaló que Vizcarra solicitó a Obrainsa el 2 % de 80′981,137.34 soles (monto de la obra) por el proyecto Lomas de Ilo y 1′300,000 soles a ICCGSA por el Hospital de Moquegua, al condicionar la suscripción de contratos a la entrega de coimas.

Aunque el fiscal Germán Juárez pidió 15 años de prisión, no apeló al aceptar la pena de 14 años e inhabilitación de 9 años.

El tribunal redujo la pena a Martín Vizcarra por no tener antecedentes penales

Apelación

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, apeló contra la reparación civil y la condena, por lo que en otra instancia podrían ser ratificadas o reducidas, a la vez que anunció que solicitará que la instancia superior revalúe la ejecución inmediata de la sentencia impuesta por considerar ello ilegal.

Once años de prisión y ejecutar la pena tras la última instancia planteó el juez Andy Rodríguez en su voto singular.

La Procuraduría y las partes civiles apelaron el monto de reparación civil, una para elevarlo y las otras para reducirlo.

Pacto mafioso

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. (...) Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, exclamó el condenado expresidente. Los penalistas Carlos Caro y James Rodríguez respaldaron la condena de 14 años.