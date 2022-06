El hotel Monasterio del Cusco confirmó que Zully Pinchi, excandidata al Congreso de Somos Perú, se alojó en una de sus habitaciones en el Cusco el mismo día que lo hiz el expresidente Martín Vizcarra.

Según informó el dominical ‘Panorama’, la expostulante al Parlamento se registró en la habitación 423, tal como se mencionan en los chats, de su filial en el Cusco, del 25 al 27 de febrero de este año.

En su cuenta en Twitter, dicho programa señaló que la habitación donde se alojó Zully Pinchi estaba al costado de la del exmandatario, a nombre de Rudy Ramos.

Cabe indicar que la información fue enviada al Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En la audiencia de este miércoles Vizcarra Cornejo y el fiscal Osías Castañeda Neria, que tiene a su cargo, tuvieron un fuerte cruce de palabras al tocar el tema de la presunta infidelidad del expresidente.

“Respecto a si salió con la señorita Zully, si se reunió en el hotel, si fue infiel o no, señora magistrada. Pero en ese orden de ideas, lamentablemente tenemos que decirlo. Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿Por qué no mentir a la justicia?”, indicó el fiscal.

De inmediato, Martín Vizcarra arremetió contra el fiscal, asegurando que la pregunta no tenía nada que ver con el caso que se seguía en su contra, y que estaba entrando a un terreno personal y privado.

“No señor fiscal, usted debería regular su comportamiento y su forma de actuar. No voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada”, expresó bastante alterado el expresidente.

Tras el cruce de palabras, la jueza a cargo del proceso pidió guardar la compostura a ambas partes, pues la diligencia judicial era de carácter público. “No estamos en un mercado”, les espetó.