El congresista Edgar Alarcón compartió nuevos audios de Richard Swing hablando con Karem Roca, asistenta de presidencia, hablando sobre Martín Vizcarra.

En el audio Richard Swing asegura que Martín Vizcarra era quien le tomaba los selfies junto a su esposao.

Richard Swing: ¿Tú sabes los selfies que tengo con él no?

Karem Roca: No, es que así como tu tienes información, él también pero no me ha dicho todo. Él ha guardado información.

Richard Swing: Martín me tomaba los selfies con él y con su esposa. Imagínate que salen los selfies, se vuelve loco. Yo le dije, todos ya saben que yo soy su asesor,hasta los periodistas. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené.

Por otro lado habló sobre PPK Y Keiko

En otro extracto, a Richard Swing se le escucha decir:

Richard Swing: Yo era el chico de los fólderes azules y desde el primer momento yo mandé lo que PPK tenía que contestar y lo que Keiko le iba a contestar y yo se lo dije a Martín. La orden de Soto era matar al viejo de un infarto en el debate

Richard Swing: De Soto a mí me conoce y sabe lo inteligente que soy. Cuando Keiko lo pechaba a Martín, yo le decía: denunciala. Entonces le dije: ¿Qué esperas para denunciarla?

VIDEOS RECOMENDADOS

Difunden audio de Martín Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste”

Difunden audio de Martín Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste"

TE PUEDE INTERESAR