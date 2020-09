El constitucionalista Omar Cairo opinó para Canal N qué podría pasar con el presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la difusión de nuevos audios presentados por Edgar Alarcón en el Congreso de la República.

De acuerdo a Omar Cairo, no generaría una vacancia del presidente de la República Martín Vizcarra porque no es causal del mismo. Agregó que se trata de un chuponeo, incluso no tendría valor legal.

“Si son producto de un chuponeo, no tienen ningún valor legal y no serán sustento válido del Congreso, esto por un lado y por otro, el contenido de los audios, no colocan al Jefe de Estado en causales de vacancia”, acotó el constitucionalista.

Agregó que lo que puede pasar es que terminado su mandato, Martín Vizcarra podría ser llamado a un juicio, más no antes.

“Puede cuestionarse algún delito de por medio, pero sería causal de un antejuicio cuando termine su mandato”, aseguró el letrado.

¿Martín Vizcarra puede ser vacado tras difusión de nuevos audios?

Marrin Vizcarra - segundo audio

Marrin Vizcarra - segundo audio - OJO

