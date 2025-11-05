El Gobierno tiene bajo evaluación otorgar el salvoconducto para que la expremier Betssy Chávez, a quien México otorgó asilo político, salga del Perú hacia ese país, advirtió ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Confirmó que se recibió de la Embajada de México, a fin de que la procesada por el presunto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 pueda, sin ser detenida ni traba alguna, retirarse de la residencia del país norteamericano en Lima y sea trasladada al aeropuerto internacional Jorge Chávez y tomar un avión hacia territorio mexicano.

Afuera

De Zela recordó que el personal de la embajada de México debe irse del Perú, para quedar solo el consulado.

El canciller señaló que el análisis jurídico está en curso y que el Perú actuará bajo lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1962.

Argumento

Tal convenio consigna que el Estado asilante (México en este caso) califica a quien lo solicita, pero también -argumento de quienes plantean que no debe otorgarse el salvoconducto, como el congresista Alejandro Muñante- que no se aplica para delitos comunes, como los de rebelión y alternativamente conspiración, por los que Chávez es enjuiciada.

Otorgarlo

Al respecto, el penalista Julio Rodríguez detalló que corresponde otorgar el salvoconducto a Chávez, pero refirió que igual el Poder Judicial puede pedir su orden de detención y captura para que la Interpol la atrape si sale de México, donde como asilada no puede ser apresada.

El congresista José Williams opinó que dar el salvoconducto lo debe definir la Cancillería, al recalcar que Chávez “se ha fugado” al asilarse en la residencia de la embajada de México en Lima.

Demora

El penalista Vladimir Padilla acotó que la Cancillería puede demorar la entrega del salvoconducto y advirtió que Chávez “ha actuado de mala fe”.

En tanto, el director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, justificó el asilo, indicó que su país rechaza la ruptura de relaciones diplomáticas dispuesta por el Gobierno peruano y dijo que se espera el salvoconducto para sacar a Chávez del Perú.