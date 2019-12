El candidato al Congreso 2020 por el partido aprista, Mijael Garrido Lecca, respondió luego de que el Ministerio de Defensa (Mindef) explicara que solo es Teniente de Reserva del Ejército del Perú, un cargo que está por debajo del grado de Capitán, puesto que había afirmado tener en una conferencia pública el pasado 28 de mayo.

“La fecha de las declaraciones (en las que dijo que era Capitán), la suma de una serie de hechos bastante contundentes me llevó a generar convicción de que el ascenso se daría; no se dio. Me equivoqué al dar por hecho algo que, por certeza que yo tuviese, no había sido formalizado. Fue un error, del que me arrepiento y así se lo hice saber al Comandante General del Ejército, al Jefe del Comando Conjunto y al Jefe del Comando de Movilización y Reserva del Ejército, Moisés Chávez Farfán, en su momento, quien firmó el documento en respuesta a la persona que preguntó sobre el asunto”, escribió en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que el Mindef envió un documento a la periodista Laura Grados en el que explicaba que las declaraciones de Garrido Lecca vertidas en una universidad privada no eran exactas pues, además no tener el cargo que decía ostentar, no había sido ascendido por “acciones distinguidas” ni había comandado un “pelotón de inteligencia en el Vraem”.

“Con respecto al Vraem, ya me fui de boca una vez y creo que ha sido suficiente. He participado en varias actividades multisectoriales en el Vraem. Ninguna como periodista, eso sí”, explicó sobre este tema en la misma publicación.

Acusa a Araoz de mentir

Mijael Garrido Lecca, quien lleva el número tres en la lista del Apra, respondió también sobre su salida de Canal N. La directora periodística de ese medio, Clara Elvira Ospina, señaló que Garrido Lecca presentó su carta de renuncia alegando que Mercedes Araoz lo llamó para que se sume a su equipo luego de la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre.

El portal Somos Periodismo, por su parte, reveló la versión de la actual vicepresidenta según la cual no se había comunicado con él y jamás le planteó que sea su asesor, versión que Garrido Lecca contradice.

“Me llamó (Mercedes Araoz) esa noche y más de una vez, al punto que me fui al Congreso a estar con ella y los demás congresistas (después de renunciar a Canal N). Pero miente mal, porque no me llamó de su teléfono. Lo hizo del teléfono de la Congresista Úrsula Letona, quien estaba parada al lado y escuchó la conversación. Estoy seguro de que si la llaman dirá la verdad, sin revelar el contenido de la conversación. Las llamadas existieron”, escribió en otra publicación de la misma red social.

Responde a Cecilia Valenzuela

Garrido Lecca se refirió también a la controversia sobre su salida del diario Perú21, esto luego de que Somos Periodismo publicara el testimonio de la directora del medio, Cecilia Valenzuela. La periodista explicó que el aprista se ausentó al trabajo por varios días y que luego alegó haber sido atropellado por un vehículo y atendido en una clínica local, en la cual nunca se registró ingreso alguno por parte del actual candidato del Apra.

“El accidente (por el que me ausenté al trabajo) sí existió. Se dio dentro de un entrenamiento. Hice muy mal una movida y me lesioné seriamente. Sobre los calificativos que ella expone no responderé una vez más: la señora Valenzuela me dio, desde muy joven, un espacio en la televisión, me ha enseñado mucho y la respecto sobremanera”.