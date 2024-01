Un dirigente gremial denunció que la titular del Ministerio de Producción, Ana María Choquehuanca, lo incitó a realiza run plantón contra el Ministerio de Interior y exija la salida de una funcionaria pública de dicho sector.

El dominical Punto Final reveló audio de la grabación de una conversación telefónica con fecha del 28 de diciembre de 2023, entre la ministra Choquehuanca y el empresario textil Renee Cobeña, presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa. En el referido diálogo, los interlocutores hablar sobre la transferencia de 55 millones de soles por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la cartera de Producción en febrero del 2023 a fin de que se impulsen compras públicas a micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, según Choquehuanca, la demora en las compras públicas por parte del Ministerio del Interior se atribuye a la jefa de Desarrollo y Control de Calidad de la División de Logística de la Policía, Rosa María Lindo Turín. En consecuencia, la ministra sugirió que el Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa visite la sede del Ministerio del Interior y solicite la destitución de Lindo. “ Deberían organizar una marcha allí ”, expresó.

“No nos deja avanzar. Pídeselo, pídeselo, allí está pues, el poder gremial . Pídeselo, vayan allá, pídele que la cambie. Yo encantada, porque yo se lo he pedido al ministro, y seguramente por todo el tema de seguridad que tiene en el país, de inseguridad, no ha podido hacerlo, pero yo mañana le voy a reiterar”, afirmó.

“Y yo he pedido, le he pedido al ministro nuevo [Víctor Torres], por favor ministro, tengo este problema, le he dado una ayuda memoria. Mañana se lo voy a reclamar otra vez, y le voy a decir que ustedes le van a ir haciendo un plantón , si es que no soluciona eso”, acotó.

En tanto, Cobeña contó que la ministra estaba disgustada porque su agrupación tenía planeado protestar en febrero contra los ministerios de Producción, Interior y Economía. Esto, pese a que ella consideraba que era el Mininter el responsable de demorar con las compras estatales programadas.

“Tengo 25 años de dirigente gremial y nunca en mi vida, a mis 57 años, he escuchado un ministro que nos incite a hacer una marcha con otro ministro […]. Yo me quedé estupefacto, nunca había escucha que el gobierno le dispare a los pies al mismo gobierno”, expresó sorprendido el dirigente.

En el audio, se escucha como Choquehuanca insiste: “Esa señora tiene que salir, esos expedientes los demora, los demora, los demora. Que la coma, que el punto, ahorita mismo están en espera que devuelva el expediente, que modificar el puntito, la comita, la frasecita, que tal proveedor. […] ¿Sabes qué? Nosotros estamos hinchados, porque se ha convertido en una piedra, para sacar esto rápido. Entonces hay que ir allí al causante”.

Por otro lado, la ministra de producción se comunicó con el programa de Latina y rechazó enérgicamente “el contexto político que se le quiere dar en el tema”. Sin embargo, aceptó haber conversado con el titular del Interior para que considere la salida de la funcionaria Lindo Turín.

“Rechazo categóricamente el contexto político que se le quiere dar al tema. Se dio dentro de un contexto técnico. [...] Está descontextualizado. No mandé a ninguna [protesta]. Eso del plantón lo plantearon ellos, que querían hacer una protesta nacional”, explicó.

